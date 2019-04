Fnac Darty : ouverture d'une Fnac en Martinique

09/04/2019 | 15:27

Le groupe Fnac Darty annonce ce jour l'ouverture d'un magasin franchisé Fnac en Martinique, prévue pour le 25 avril.



'Le groupe, distributeur omnicanal de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager renforce ainsi sa présence aux Antilles-Guyane, où les enseignes étaient déjà présentes avec un magasin Fnac et deux magasins Darty en Guadeloupe ainsi qu'un magasin Darty en Guyane', indique Fnac Darty.



Ce nouveau magasin Fnac sera situé au sein du centre commercial 'La Galleria', et s'étendra sur une surface de 1.000 m². Il accueillera 20 collaborateurs.





