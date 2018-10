Fnac Darty : ouverture d'une nouvelle Fnac à Roissy-CDG

16/10/2018 | 12:58

Le groupe Fnac Darty annonce ce mardi l'ouverture, prévue pour jeudi 18 octobre, d'un nouveau magasin Fnac au format 'travel', dans la zone réservée sous douanes de l'aéroport de Roissy Charles-De-Gaulle, Terminal 3.



Il s'agit du sixième point de vente Fnac dans cet aéroport. Il s'étendra sur une surface de vente de 50 mètres carrés, et regroupera 3 collaborateurs.



'Avec cette nouvelle ouverture, la Fnac renforce sa stratégie d'expansion et poursuit sa dynamique commerciale dans les gares et les aéroports à travers un concept de magasin innovant', commente Fnac Darty.





