Fnac Darty : ouverture de 2 nouveaux espaces WeFix

05/11/2019 | 14:21

Le groupe Fnac Darty annonce ce jour l'ouverture prochaine de deux nouveaux espaces WeFix, dans les magasins Fnac Metz et Fnac Lorient.



Ils ouvriront respectivement leurs portes les 22 et 20 novembre.



WeFix est une entreprise française, filiale et marque du groupe Fnac Darty depuis le 4 octobre 2018.



