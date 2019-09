Fnac Darty : ouverture prochaine d'un Darty à Laval

25/09/2019 | 11:50

Le groupe Fnac Darty annonce ce jour l'ouverture, le 15 octobre, d'un magasin Darty à Laval.



'Darty Laval sera dirigé par Anthony Ripaud et proposera sur 1400 m² tous les produits et accessoires pour la maison en électroménager, image, son, multimédia, téléphonie. Ce nouveau magasin sera également doté d'un espace entièrement dédié à la cuisine sur mesure et exposera les modèles de cuisine créés par l'enseigne', indique le groupe.



Fnac Darty dispose de plus de 560 points de vente en France.



