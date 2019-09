Fnac Darty : ouvre le 1er shop-in-shop Natures & Découvertes

19/09/2019 | 13:57

Quelques mois après l'acquisition de Nature & Découvertes, le groupe Fnac Darty annonce ce jeudi l'ouverture d'un premier shop-in-shop Nature & Découvertes, installé au sein de la Fnac La Rochelle à partir du 26 septembre



'Animé par les vendeurs Fnac qui auront bénéficié d'une formation auprès des équipes Nature & Découvertes, ce corner disposera d'une offre produit représentative de l'enseigne : activités nature, bien-être, décoration, jeux-jouets axés plein air et Montessori, saveurs et senteurs...', explique le groupe.



De nouveaux projets communs entre les enseignes Fnac et Nature & Découvertes devraient voir le jour d'ici la fin de l'année 2019, en France et en Péninsule Ibérique.



