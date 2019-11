Communiqué de presse

FNAC DARTY OUVRE LE PREMIER MAGASIN FNAC

AU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Luxembourg, jeudi 7 novembre 2019 - Fnac Darty, leader européen de la

distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager ouvre ce vendredi 8 novembre son premier magasin à Luxembourg ville, au cœur du nouveau site prestigieux Royal-Hamilius.

Cette nouvelle ouverture vient renforcer la stratégie d'expansion du groupe Fnac Darty en Europe, et particulièrement dans la zone Benelux.

La Fnac, l'un des fleurons du Projet Royal-Hamilius

La Fnac est aujourd'hui la première enseigne à se dévoiler dans le splendide projet architectural Royal Hamilius, situé au centre névralgique de Luxembourg, proche du quartier d'affaires et commerçant.

Le magasin Fnac au Grand-Duché de Luxembourg se situe idéalement en centre- ville dans l'immeuble emblématique Royal Hamilius dessiné par les bureaux Foster

Partners et Tetra Kayser Associés. Le magasin d'une surface de 1.800 m ² s'installe sur deux niveaux, au rez de chaussée et au niveau -1, à l'angle stratégique de la Grand Rue et de la Rue Aldringen.

Le magasin est dirigé par Richard Hoitinga et accueille 31 collaborateurs. Les futurs clients seront accueillis et conseillés par une équipe multilingue, experte sur les univers produits et services proposés par l'enseigne Fnac. Le magasin FNAC mettra à disposition de sa clientèle une grande offre culturelle : un choix éditorial de plus de 33 000 titres en français, allemand, anglais, portugais sera disponible (littérature, bande dessinée, ouvrages spécialisés, livres d'art), aux côtés des univers musique, DVD et photo.

Un service de billetterie sera proposé pour permettre de réserver, d'acheter ou de retirer des billets pour les spectacles culturels, les festivals et les événements exceptionnels. Un espace « Forum des rencontres » accueillera également au cours de l'année les animations et évènements culturels (rencontres, dédicaces avec les artistes et show cases…), proposant au public, gratuitement, des rencontres et moments privilégiés avec les artistes et auteurs.

La seconde partie du magasin présentera une offre de produits high-tech innovants en micro-informatique, téléphonie, jeux vidéo, son, vidéo, mobilité urbaine et petit électroménager… ainsi qu'une offre de cartes et coffrets cadeaux. Le design du magasin se caractérise par un merchandising performant et innovant. Les équipes en place soigneront particulièrement l'expérience en magasin, en accompagnant chaque client dans sa découverte des produits, en le conseillant dans ses choix, et en l'informant sur la valeur ajoutée des services proposés par l'enseigne.