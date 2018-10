Fnac Darty : ouvre un magasin Darty à Avranches

05/10/2018 | 14:17

Le groupe Fnac Darty annonce ce jour l'ouverture prochaine d'un magasin franchisé Darty à Avranches, le 31 octobre.



Il s'agira du 153e magasin Darty sur le territoire français. Il proposera, sur 800 m2, des produits et accessoires pour la maison en électroménager, image, son, multimédia, téléphonie et cuisine sur mesure. Il comptera 8 collaborateurs.



'Nous sommes très heureux de nous installer à Avranches et de pouvoir offrir un large choix de produits et accessoires pour la maison aux Avranchins. Avec cette nouvelle ouverture de magasin en Normandie, nous confirmons notre volonté d'être au plus proche de nos clients', explique Michel Fleys, directeur commercial Darty franchise.





