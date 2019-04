08/04/2019 | 11:55

Le groupe Fnac Darty annonce ce jour avoir reçu deux récompenses pour sa stratégie RH.



Ainsi, le groupe a reçu le 28 mars le prix 'Transformation et engagement collectif', dans le cadre des trophées des Binômes PDG-DR. Il a par ailleurs reçu le Randstad Award de l'employeur le plus attractif, tous secteurs confondus, auprès de la génération Z.





