Fnac Darty : renforce son offre dans le secteur des produits naturels et de bien-être Négociations exclusives pour l'acquisition de Nature & Découvertes

Ivry, le 16 avril 2019

Fnac Darty annonce être en négociations exclusives en vue de l'acquisition de Nature & Découvertes, leader de la distribution omnicanale de produits naturels et de bien-être.

Créé en 1990, Nature & Découvertes propose une offre de produits unique avec notamment un réseau de 97 magasins en Europe et un site internet enregistrant plus de 17 millions de visiteurs par an. La société place l'expérience client au coeur de sa stratégie en délivrant une offre de services de haute qualité, au travers notamment de l'expertise de ses vendeurs.

Grâce à cette acquisition, Fnac Darty capitaliserait sur la forte notoriété de Nature & Découvertes, ainsi que son ADN complémentaire aux enseignes du Groupe, afin de renforcer son offre de produits autour des segments du bien-être et de la consommation engagée de produits naturels, thématiques ayant une place de plus en plus importante chez les consommateurs.

Cette acquisition ouvrirait de nombreux espaces de coopération entre Fnac Darty et Nature & Découvertes. Le Groupe souhaite ainsi valoriser la puissance de la marque au travers de corners dédiés au sein des magasins Fnac en France. Un développement accéléré de l'enseigne serait également rendu possible par le fort ancrage local de Fnac Darty, notamment en France et en Péninsule Ibérique. Enfin, Nature & Découvertes bénéficierait de l'expertise digitale du Groupe.

Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, a déclaré : « Cette acquisition permettra à Fnac Darty de poursuivre la diversification de son offre produits en intégrant une marque forte, dont l'adhésion aux valeurs de curiosité, de découverte et de bien-être vient renforcer et enrichir notre positionnement stratégique. Nature & Découvertes est en effet une entreprise inspirante, fondée sur l'idée visionnaire de François Lemarchand et sa famille d'un modèle écoresponsable, adossée à une Fondation innovante oeuvrant pour la protection de la biodiversité et l'éducation à la nature. Son engagement pour une consommation éthique et plus écologique converge avec l'engagement du groupe Fnac Darty pour un choix client éclairé, ainsi que pour une économie plus circulaire et responsable. »

François Lemarchand, Président du Conseil de Surveillance de Nature & Découvertes, a déclaré : « Grâce à ce rapprochement avec Fnac Darty, Nature & Découvertes pourra accélérer son développement avec l'ouverture de nouveaux magasins ou de « shop in shops » et renforcer sa plateforme digitale. L'expertise de Fnac Darty à l'international sera précieuse et permettra de toucher plus rapidement une communauté de clients en recherche de naturalité et de culture. »

L'objectif de Fnac Darty est de finaliser l'opération à la fin du premier semestre 2019.

