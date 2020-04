Fnac Darty : renonce à son dividende et obtient un prêt garanti par l'Etat

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution de biens culturels et ménagers Fnac Darty a annoncé dimanche le retrait de sa proposition de versement de dividende de 1,50 euro par action au titre de l'exercice 2019 et la mise en place d'un prêt garanti par l'Etat de 500 millions d'euros afin de "renforcer significativement" sa liquidité.

Le distributeur a aussi annoncé qu'il ne procédera pas à des programmes de rachat d'actions en 2020. "La politique de retour à l'actionnaire à moyen terme est également suspendue et sera réexaminée ultérieurement", a-t-il souligné.

Ces annonces interviennent alors que son chiffre d'affaires a atteint 1,49 milliard d'euros au premier trimestre, en baisse de 7,9% en données publiées et de 10,3% en données comparables, suite à la fermeture des magasins physiques au mois de mars.

"Le taux de marge brute était en légère croissance en janvier et février, porté par un mix produits favorable", a commenté le groupe dans un communiqué. "Le taux de marge brute estimé s'est fortement dégradé en mars, compte tenu de la fermeture des magasins qui a eu un impact négatif important sur le mix services/produits", a ajouté Fnac Darty.

"La perte de chiffre d'affaires en magasins aura un impact négatif matériel sur les résultats financiers du groupe en 2020", a prévenu Fnac Darty.

A la mi-mars, le groupe avait annoncé ne pas être en mesure de confirmer ses objectifs financiers pour 2020, dans le contexte de renforcement des mesures de lutte contre la propagation du Covid-19.

"Compte tenu de l'arrêt brutal des activités en magasins du groupe, intervenant à un moment habituellement bas dans le cycle de trésorerie annuel (toujours caractérisé par une forte saisonnalité dans le secteur de la distribution spécialisée), la ligne de RCF (revolving credit facility) de 400 millions d'euros a été intégralement tirée de façon préventive mi-mars", a indiqué le distributeur.

"A fin mars, la trésorerie correspondante reste disponible", a souligné le groupe.

Le prêt garanti par l'Etat de 500 millions d'euros annoncé dimanche est d'une maturité d'un an, avec option d'extension de 5 ans. "Le groupe a été soutenu par l'ensemble de ses banques partenaires françaises, Arkea, BNP Paribas, Bred, CIC, Crédit Agricole CIB, La Banque Postale, LCL, Natixis et Société Générale", a souligné Fnac Darty. Crédit Agricole CIB a coordonné l'opération.

De plus, le groupe a obtenu l'engagement des prêteurs d'accepter la suspension de ses covenants financiers pour les mois de juin et décembre 2020

A partir de la mi-mars, Fnac Darty a eu recours au chômage partiel sur 80% de ses salariés en France, et "des mesures similaires ont été ensuite mises en place dans les autres pays, en conséquence de la fermeture de ses magasins". "Le groupe procède à la réévaluation du paiement des loyers et au décalage du paiement des impôts et charges sociales, conformément aux mesures mises en place par le gouvernement, ainsi qu'à l'ajustement de son modèle opérationnel en optimisant ses dépenses courantes et ses dépenses d'investissement", a précisé Fnac Darty dans son communiqué.

Le distributeur a également annoncé que la rémunération globale de son président et de son directeur général, versée en 2020, sera diminuée de 25%, "pendant toute la période durant laquelle des salariés du groupe se trouveront en situation de chômage partiel, au motif de la crise sanitaire du Covid-19".

