Fnac Darty s'associe à Cyclofix pour proposer à ses clients

un service de réparation immédiate de trottinettes électriques

Afin de prolonger la durée de vie des produits de mobilité urbaine, devenus indispensables pour de nombreux Français, le groupe Fnac Darty a choisi de s'associer à Cyclofix pour proposer à ses clients un service de réparation immédiate de trottinettes électriques et vélos électriques, disponible dès aujourd'hui dans les enseignes Fnac et Darty.

Fnac Darty se positionne sur le segment de la mobilité urbaine et distribue depuis plusieurs années trottinettes électriques, gyroroues ou encore hoverboards. Ce marché connait une forte croissance, avec par exemple une augmentation de 129 % de trottinettes électriques vendues en 2018 (chiffres marché).

Pour accompagner ses clients tout au long de la durée de vie de leurs produits, rendus indispensables au quotidien, le groupe a choisi de s'associer à Cyclofix, le leader français de la maintenance pour la micro- mobilité.

Objectif : proposer un service de réparation immédiate à la demande, directement sur le lieu choisi par le client. Les clients commandent ainsi une intervention en quelques secondes, via l'app mobile ou le site internet de Cyclofix, et un réparateur se déplace à l'adresse de leur choix pour prendre en charge leur trottinette électrique ou vélo électrique, n'importe quel jour, même le dimanche. Les réparateurs réalisent sur place une intervention sur mesure avec une révision complète du matériel, diagnostic et réglage, mais aussi des changements de pièces si nécessaires.

Pour son lancement, ce service est actuellement disponible dans les magasins Darty à Paris, Bordeaux, Lyon, Lille, Nantes et Strasbourg ainsi que dans les villes environnantes et, depuis aujourd'hui, dans les magasins Fnac de ces mêmes villes. Il sera rapidement étendu dans d'autres grandes villes françaises.

Les clients Fnac et Darty bénéficient dès à présent d'une remise immédiate de 10€ sur la première intervention en s'inscrivant sur Darty.cyclofix.com ou sur Fnac.cyclofix.com. Le service sera mis en visibilité au sein des magasins Fnac et Darty des villes éligibles ainsi que sur les sites internet respectifs des deux enseignes.

Ce partenariat s'inscrit pleinement dans l'engagement du groupe en faveur de l'allongement de la durée de vie des produits. Cet engagement s'est renforcé en 2018 avec la publication du premier baromètre du SAV en 2018, puis la création par le Labo Fnac de l'indice de réparabilité pour les ordinateurs portables, en avance de phase de la feuille de route pour une économie plus circulaire portée par le Ministère de la transition écologique et solidaire. Fin 2018, Fnac Darty a également fait l'acquisition de WeFix, le leader français de la réparation express de smartphones, avec pour objectif de doubler le nombre de points de vente sur le territoire français en deux ans. Le 4 juin 2019, le groupe a publié la deuxième édition du baromètre du SAV et annoncé la création de la sélection « Le Choix Durable du SAV Darty » pour permettre aux clients d'identifier les produits les plus durables en magasin et sur le site internet grâce à un pictogramme clairement identifiable.

A propos de Fnac Darty :

Présent dans douze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 25 000 collaborateurs, dispose à fin 2018 d'un réseau multi-format de 780 magasins, dont 562 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d'audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires pro forma de 7.475Mds€.

