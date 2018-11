Communiqué de presse - 22 novembre 2018

Fnac Darty s'implante dans un 12ème pays : la Tunisie

Une Fnac et un Darty vont ouvrir leurs portes à Tunis

Fnac Darty poursuit son expansion et annonce l'ouverture d'ici à la fin de l'année d'un magasin Fnac et d'un magasin Darty à Tunis.

En installant deux enseignes en Tunisie, Fnac Darty poursuit son déploiement en Afrique. Le Groupe est également présent au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Congo ou encore au Cameroun. L'objectif est d'ouvrir 5 magasins par enseigne à horizon 2023, soit, à terme, 10 magasins au total implantés en Tunisie.

Avec cette double ouverture Fnac et Darty à Tunis, le groupe privilégie à nouveau le modèle de la franchise. Fnac Darty s'appuie sur l'expertise et la puissance d'un partenaire local Managetech, fruit d'une Joint-Venture entre les groupes INDIGO et UTIC.

Ces deux magasins franchisés présenteront l'ensemble des produits et des services proposés par la Fnac et Darty.

A propos de Fnac Darty

Présent dans douze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 26 000 collaborateurs, dispose à fin juin 2018 d'un réseau multi-format de 748 magasins, dont 526 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d'audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires pro forma de 7.4Mds€.

A propos de ManageTech

Structure de management du projet Fnac Darty Tunisie, ManageTech est le fruit de l'association des groupes INDIGO et UTIC.

INDIGO Company: Présent dans la distribution et l'immobilier commercial. Le groupe est partenaire d'enseignes internationales de prêt à porter dont Zara, Massimo Dutti, Celio, Mango, Lc Waikiki, Bershka et Zara Home à travers un réseau d'une centaine de points de vente au Maghreb.

UTIC Group : Ulysse Trading and Industrial Companies, est l'un des principaux acteurs de l'économie tunisienne, présent sur l'ensemble du pays à travers plusieurs pôles d'activité : Distribution (Partenaire Carrefour), Négoce, Électromécanique, Emballage, Tourisme et Logistique.