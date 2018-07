Fnac Darty : sanctionné par l'Autorité de la concurrence

27/07/2018 | 15:45

Fnac Darty indique que l'Autorité de la concurrence lui a infligé une pénalité financière dans le cadre d'une décision rendue ce vendredi, décision relative au processus de cessions de magasins dans le cadre du rapprochement entre Fnac et Darty.



L'Autorité demande la cession des magasins Darty Passy et Darty Montmartre en substitution des engagements de cession de Darty Saint-Ouen, Darty Belleville et Fnac Beaugrenelle, et prononce une sanction de 20 millions d'euros à l'encontre du groupe de distribution.



Fnac Darty précise qu'il a d'ores et déjà trouvé un repreneur pour les magasins de Passy et Montmartre, et qu'il examinera toutes les voies de recours à sa disposition pour contester le montant jugé disproportionné de la sanction.



