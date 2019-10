Fnac Darty : service d'abonnement à la réparation

15/10/2019 | 10:25

Fnac Darty annonce le lancement, le 25 octobre, d'un service d'abonnement baptisé Darty MAX, permettant de prolonger significativement la durée de vie des appareils gros électroménager. Il sera disponible partout en France, dans les 404 magasins Darty.



Le groupe de distribution de biens culturels et domestiques précise que l'ensemble des produits gros électroménager d'un seul et même foyer, achetés chez Darty ou non, sont éligibles à ce service pour 9,99 euros par mois.



Le service prévoit une réparation prise en charge à 100% pendant au minimum sept ans et pendant toute la durée de disponibilité des pièces détachées, soit jusqu'à 15 ans, ainsi qu'une garantie par remboursement en carte cadeau si le produit a été acheté chez Darty.



