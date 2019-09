Fnac Darty : solution DAM d'Oodrive pour une plateforme

30/09/2019 | 13:13

Fnac Darty indique avoir choisi la solution Digital Asset Management (DAM) d'Oodrive, spécialiste de la gestion des données

sensibles, pour créer sa plateforme accessible tant aux collaborateurs qu'aux prestataires externes.



Cette plateforme regroupe l'ensemble des supports et outils nécessaires à la promotion, la communication et au marketing des deux marques. À terme, elle doit favoriser le partage de bonnes pratiques et l'homogénéisation des prises de paroles du groupe.



