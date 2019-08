Fnac Darty : trois nominations chez France Billet

26/08/2019 | 15:05

France Billet, la filiale du groupe Fnac Darty spécialisée dans la distribution de billetterie et de services en France, annonce trois nominations au sein de son comité de direction présidé par Arnaud Averseng.



Ainsi, Capucine Bernet et Vincent Masson deviennent respectivement directrice commerciale et directeur des systèmes d'information de France Billet, tandis que Béatrice Isal est nommée directrice générale de BilletRéduc.com.



'À travers leurs nouvelles fonctions, ils accompagneront le développement et la diversification des activités de France Billet et contribueront ainsi à renforcer le rôle culturel du groupe en tant qu'acteur territorial de référence', explique la société.



