Fnac Darty : un nouveau président pour France Billet

12/11/2018 | 10:01

Le groupe Fnac Darty annonce ce lundi la nomination d'Arnaud Averseng au poste de président de sa filiale France Billet.



Il prend la tête de France Billet suite au départ de Katia Hersard début octobre.



'Arnaud accompagnera le développement et la diversification des activités du pôle billetterie de Fnac Darty, et travaillera ainsi à renforcer l'offre commerciale culturelle, en ligne avec le plan stratégique Confiance+ du Groupe. Il aura également pour mission de renforcer la présence de France Billet sur le marché national et international', indique Fnac Darty.





