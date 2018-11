Fnac Darty : une campagne pub pour les 'Jours Google'

05/11/2018 | 12:04

Fnac Darty annonce ce jour le lancement d'une campagne publicitaire digitale et TV diffusée à l'occasion des 'Jours Google', un temps d'animation au sein des enseignes du groupe autour de l'écosystème des produits Google.



'Cette campagne et cette opération commerciale s'inscrivent dans le cadre plus large du partenariat stratégique noué avec Google. Il s'est matérialisé à travers le déploiement d'espaces de démonstration Google dans plusieurs magasins Fnac et Darty en France et l'intégration de l'Assistant Google dans sa stratégie de services', précise Fnac Darty.



Le film diffusé à l'occasion des 'Jours Google' a été réalisé par Publicis Conseil.





