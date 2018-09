Fnac Darty : unification de l'offre de location Fnac / Darty

06/09/2018 | 15:05

Le groupe Fnac Darty annonce ce jour que les enseignes Fnac et Darty unifient désormais leurs services de location de produits high tech, en partenariat avec Crédit Agricole Consumer Finance.



Cette offre donne accès à des centaines de smartphones, de tablettes et d'ordinateurs, loués pour des périodes 12, 24 et 36 mois.



'Cette offre de location répond aux nouveaux usages de consommation de nos clients qui souhaitent pouvoir suivre les évolutions technologiques, renouveler régulièrement leur produit, et qui pour beaucoup privilégient désormais l'usage sur la propriété. Nous nous appuyons sur notre modèle omnicanal, le maillage territorial de nos magasins et l'expertise de nos vendeurs pour leur proposer un parcours d'achat rapide et fluide', explique Christophe Chamberland, directeur des services marchands de Fnac Darty.





