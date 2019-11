Fnac Darty : vers des shop-in-shops chez Carrefour

26/11/2019 | 09:13

Carrefour et Fnac Darty annoncent des discussions avancées pour déployer une trentaine de shop-in-shops, sous contrat d'exploitation exclusive, au sein des hypermarchés Carrefour en France sous l'enseigne Darty.



Les deux premiers pilotes, ouverts en novembre 2018 dans les hypermarchés Carrefour de la Ville-du-Bois et de Limoges, ont confirmé la faisabilité opérationnelle et la pertinence d'une mise en oeuvre à plus grande échelle.



Les deux groupes finalisent les modalités opérationnelles de ce déploiement attendu en 2020 et 2021. Aussi, ils mettront fin à leur partenariat à l'achat d'ici fin 2019, ce qui leur permettra de mener individuellement leurs campagnes de négociations annuelles pour 2020.



