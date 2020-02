Fnac Darty : vise en 2020 une légère croissance du CA

26/02/2020 | 18:12

Le groupe Fnac Darty annonce ce soir un chiffre d'affaires de 7,349 milliards d'euros en 2019, en hausse de +3% en publié et de +0,7% en comparable.



Ce chiffre d'affaires a été impacté à hauteur d'environ 70 millions d'euros sur les ventes de Noël, du fait des mouvements sociaux en France.



Le résultat opérationnel courant s'affiche pour sa part à 292 millions d'euros, en retrait de -3,6%. Quant au résultat net des activités poursuivies, il recule de -44 millions d'euros, à 114 millions d'euros.



'En 2020, Fnac Darty viserait une légère croissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant. Les objectifs à moyen terme, qui visent une croissance supérieure aux marchés et une marge opérationnelle courante de 4,5% à 5%, sont confirmés', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.