Fnac Live Paris : ils rejoignent la programmation !

ILS REJOIGNENT LA PROGRAMMATION !

AYA NAKAMURA / CLARA LUCIANI / COLUMBINE / FLAVIEN BERGER

PÉPITE / BLICK BASSY / DELGRES

SILLY BOY BLUE / ZED YUN PAVAROTTI / NELSON BEER / GLAUQUE

Photos © D.R.

NEWS PRESSE | LUNDI 3 JUIN 2019

UNE 9ÈME ÉDITION PLEINE DE PROMESSES

Depuis 9 ans maintenant, il n'est pas un été qui ne débute sans que le Fnac Live Paris ne fasse résonner les sons de toutes les musiques en plein cœur de Paris ! Pour cette nouvelle édition qui se déroulera du 3 au 5 juillet, le Festival proposera 28 concerts gratuits sur le parvis de l'Hôtel de Ville ainsi que dans ses salons. Une programmation riche de diversité et pleine de promesses qui inscrit plus que jamais le Festival au cœur de son époque avec un rôle essentiel de passeur et de révélateur.

Si le Fnac Live Paris est devenu en quelques années le rendez-vous incontournable de l'été parisien accueillant chaque année un public plus large, c'est avant tout parce qu'il est à l'écoute des changements profonds qui s'opèrent dans le domaine de la musique et de ses habitudes de consommation. Il sait accompagner ces évolutions, unissant ainsi toutes les musiques sans crainte de mélanger les styles, les genres et les artistes.

LE PARI DU RENOUVEAU !

Chaque année, la programmation du Festival est un pari, celui d'offrir ce qui se fait de mieux et de différent dans la production musicale française et internationale en présentant des coups de cœur (Johan Papaconstantino, Flavien Berger), des découvertes (Glauque, Hervé, Nelson Beer, Silly Boy Blue, Suzane) et des choix (Aya Nakamura, Eddy de Pretto) et ce de manière originale tout en fédérant un large public autour de l'événement.

Cette nouvelle édition est définitivement tournée vers le renouveau puisque sur la trentaine d'artistes programmés, seulement 6 avaient déjà publié un album en 2010. Ces derniers investiront aussi bien la Grande Scène du Parvis (Étienne de Crécy pour son Space Echo Live, Agoria) que l'écrin de la Scène du Salon (Anna Calvi, Stephan Eicher, Bertrand Belin ou Blick Bassy) et partageront l'affiche avec bon nombre de jeunes talents confirmés ou en devenir venus de tous horizons, un mélange de musiques urbaines (Columbine, Zed Yun Pavarotti), d'électro (Léonie Pernet, Bon Entendeur) ou de chanson, de pop ou de rock (Radio Elvis, Pépite, Hervé, Clara Luciani, Roni Alter, Canine).

Le Fnac Live Paris c'est aussi l'exposition des labels indépendants, les Warm-Up du Festival, initiés depuis 2017. Ils seront confiés cette année aux labels [PIAS], Talitres et Nowadays Records qui auront la mission de lancer chacune des soirées.

ET PUISQU'IL EST TOUJOURS BON DE RÉSERVER QUELQUES SURPRISES DE DERNIÈRE MINUTE, NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS LE 25 JUIN POUR VOUS DÉVOILER LES 3 DERNIERS NOMS DE CETTE PROGRAMMATION !

P R O G R A M M AT I O N