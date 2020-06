Fnac Suisse va distribuer des articles de sport de Decathlon

Zurich (awp) - Décathlon va étoffer son réseau de distribution sur territoire helvétique grâce à un partenariat avec la chaîne de magasins Fnac Suisse. Le concepteur et producteur français d'articles sportifs va initialement écouler ses marques de vélos et trottinettes, avant d'élargir la gamme de produits, a indiqué jeudi un porte-parole à AWP.

Le groupe hexagonal entend multiplier les partenariats afin de se "positionner en acteur global du sport", explique la société dans un communiqué. Decathlon, qui distribue traditionnellement ses produits dans ses propres surfaces ou via sa plateforme en ligne, dispose de 23 enseignes et emploie 750 personnes en Suisse.

Fnac Suisse est une filiale du géant français Fnac, spécialisé dans les livres, la musique et l'électronique de loisir. L'inclusion de vélos et trottinettes dans la gamme de produits vise à répondre à un "changement de paradigme" induit par la crise sanitaire, la population suisse étant "plus encline à privilégier la mobilité douce", affirme Fnac Suisse dans un communiqué distinct.

