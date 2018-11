Jérémy Ferrari – Jeudi 29 novembre à 18:00 – Fnac Forum des Halles

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LUNDI 12 NOVEMBRE 2018

JÉRÉMY FERRARI

JEUDI 29 NOVEMBRE À 18H00

FNAC FORUM DES HALLES

La Fnac Forum des Halles a le plaisir de recevoir l'humoriste Jérémy Ferrari pour une séance de dédicaces à l'occasion de la sortie en DVD de son spectacle Jérémy Ferrari : Vends 2 pièces à Beyrouth.

C'est avec ce one man show que Jérémy

Ferrari a rassemblé près de 300 000 spectateurs dans de nombreuses salles en France.

Complet à Paris en seulement quelques jours, des représentations doublées et des dates supplémentaires programmées dans toute la France, Vends 2 Pièces à Beyrouth a été le spectacle évènement de 2017, propulsant ainsi Jérémy Ferrari dans le top 5 des humoristes les plus vus sur scène de ces deux dernières années.

Il parle avec humour de guerre, de géoponique et de terrorisme.

Après deux ans et demi de tournée dans les plus grandes salles de France, Belgique, Suisse, Québec, Jérémy Ferrari sort son second DVD, 5 ans après le succès de

Jérémy Ferrari Hallelujah Bordel.

CONTACTS PRESSE :

JULIE LE DANTEC // 01 55 21 28 47 // julie.le-dantec@fnacdarty.com AUDREY BOUCHARD // 01 55 21 59 25 // audrey.bouchard@fnacdarty.com

