Communiqué de presse, le 2 septembre 2019

LAURÉATE DU PRIX DU ROMAN FNAC 2019 :

BÉRENGÈRE COURNUT

POUR SON ROMAN DE PIERRE ET D'OS

(ÉDITIONS LE TRIPODE)

Le 18e Prix du Roman Fnac est attribué à Bérengère Cournut pour son roman De pierre et d'os publié aux éditions Le Tripode.

L'auteure succède ainsi à Adeline Dieudonné, récompensée pour son premier roman La Vraie Vie (L'Iconoclaste), écoulé à 160 000 exemplaires depuis parution (source Gfk).

Créé en 2002, le Prix du Roman Fnac est l'une des premières récompenses de la rentrée littéraire. Composé de 400 libraires et 400 adhérents Fnac, le jury du Prix lit depuis la fin du mois de mai les épreuves des romans de la rentrée. Ils peuvent ainsi découvrir et noter l'ensemble des ouvrages sans aucune influence ou critique extérieure. Le choix des adhérents, couplé à celui des libraires Fnac permet de faire émerger mi-juillet une trentaine de romans, « la sélection du Prix du Roman Fnac », reflet des œuvres phares de l'automne.

REMISE DU PRIX DU ROMAN FNAC LORS

DE L'INAUGURATION DU SALON FNAC LIVRES PAR L'INVITÉ D'HONNEUR BRET EASTON ELLIS

Bérengère Cournut recevra le Prix du Roman Fnac lors de l'inauguration du Salon Fnac Livres le vendredi 20 septembre à 17h00 des mains de l'invité d'honneur Bret Easton Ellis. L'auteure participera à plusieurs rendez-vous au Salon, puis en magasins Fnac durant l'automne.

LES RENDEZ-VOUS AVEC BÉRENGÈRE COURNUT

AU SALON FNAC LIVRES

RENCONTRE DÉDICACES Sur la thématique de "l'esprit des lieux" Vendredi 20 septembre à 19h00 avec Kaouther Adimi (Les petits de Décembre, Seuil) Samedi 21 septembre à 17h00 Samedi 21 septembre à 16h30

BÉRENGÈRE COURNUT

Bérengère Cournut est née en 1979. Dans ses premiers livres L'Écorcobaliseur (Attila, 2008), Nanoushkaïa (L'Oie de Cravan, 2009) et Wendy Ratherfight (L'Oie de Cravan, 2013), elle explore des territoires oniriques. En 2017, elle s'immerge au sein du peuple hopi avec son roman Née contente à Oraibi (Le Tripode). Elle bénéficie ensuite d'une résidence d'écriture de dix mois au sein des biblio- thèques du Muséum national d'Histoire naturelle, financée par la région Île-de-France durant laquelle elle écrit De pierre et d'os.

SON ROMAN DE PIERRE ET D'OS

Empreint à la fois de douceur, de spiritualité et particulièrement engagé dans l'écologie, De pierre et d'os plonge le lecteur dans le destin d'une jeune femme eskimo. Avec ce roman en immersion dans le monde inuit, Bérengère Cournut poursuit sa recherche d'une vision alternative du monde..

Les Inuit sont un peuple de chasseurs nomades se déployant dans l'Arctique depuis un millier d'années. Jusqu'à très récemment, ils n'avaient d'autres ressources à leur survie que les animaux qu'ils chassaient, les pierres laissées libres par la terre gelée, les plantes et les baies poussant au soleil de minuit. Ils partagent leur territoire immense avec nombre d'animaux plus ou moins migrateurs, mais aussi avec les esprits et les éléments. L'eau sous toutes ses formes est leur univers constant, le vent entre dans leurs oreilles et ressort de leurs gorges en souffles rauques. Pour toutes les occasions, ils ont des chants, qu'accompagne parfois le battement des tambours chamaniques. (note liminaire du roman)

UN FORT IMPACT

Chaque année, les ventes du roman récompensé par le jury du Prix du Roman Fnac atteignent en moyenne les 100.000 exemplaires, en faisant ainsi l'un des prix littéraires ayant le plus important impact commercial.

UN PRIX PRESCRIPTEUR

Décerné parmi les premiers prix de la rentrée littéraire, le Prix du Roman Fnac précède régulièrement d'autres récompenses. Sur la décennie passée, 7 lauréats du Prix du Roman Fnac ont ainsi obtenu un second prix pour le roman choisi par les libraires et les adhérents Fnac :

Adeline Dieudonné, La Vraie Vie (L'Iconoclaste)

Prix du Roman Fnac 2018, Grand Prix des Lectrices ELLE 2019

Gaël Faye, Petit Pays (Grasset)

Prix du Roman Fnac 2016, Prix Goncourt des Lycéens 2016

Laurent Binet, La septième fonction du langage (Grasset)

Prix du Roman Fnac 2015, Prix Interallié

Patrick Deville, Peste et choléra (Seuil)

Prix du Roman Fnac 2012, Prix Femina

Sofi Oksanen, Purge (Stock)

Prix du Roman Fnac 2010, Prix Femina étranger

Yannick Haenel, Jan Karski (Gallimard)

Prix du Roman Fnac 2009, Prix Interallié

Jean-MarieBlas de Roblès, Là où les tigres sont chez eux (Zulma)

Prix du Roman Fnac 2008, Prix Médicis

SALON FNAC LIVRES 2019

3 JOURS DE RENCONTRES ET DE DÉBATS,

3 JOURS POUR DÉCOUVRIR LA DIVERSITÉ LITTÉRAIRE ET METTRE EN LUMIÈRE LES ÉCRIVAINS DE LA RENTRÉE DU 20 AU 22 SEPTEMBRE - HALLE DES BLANCS MANTEAUX

Plus d'une centaine d'auteurs sont attendus pour la 4e édition du Salon Fnac Livres, qui se tiendra du vendredi 20 au dimanche 22 septembre à la Halle des Blancs Manteaux, Paris IV. Entièrement gratuit et ouvert à tous, cet événement réunira les auteurs incontournables de la rentrée littéraire, des grandes figures de la bande dessinée, des sciences humaines, de la littérature jeunesse et du cinéma. Le Salon Fnac Livres proposera plus de 40 rendez-vous animés par des journalistes : « Grands entretiens », lectures, dialogues croisés mais également des rencontres plus intimistes proposées pour la première fois cette année dans un nouvel espace : « l'Atelier ».

En fil rouge durant ces trois jours, près d'une centaine de séances de dédicaces permettront au public de partager un moment privilégié au plus près des auteurs, au centre de la Halle des Blancs Manteaux.

Retrouvez toute la programmation sur www.salonfnaclivres.com