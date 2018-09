Location de produits : Fnac Darty propose une offre unifiée

Communiqué de presse - 6 septembre 2018

Location de produits :

Fnac Darty propose une offre unifiée

 Les enseignes Fnac et Darty unifient leurs services de location de produits high tech : des centaines de smartphones, tablettes, ordinateurs sont désormais proposés à la location dans les deux enseignes avec la prise en charge du SAV pour l'ensemble de la durée du contrat.

 Un mode de souscription fluide et innovant : 10 minutes en magasin avec un vendeur équipé d'une tablette dédiée.

En partenariat avec Crédit Agricole Consumer Finance, Fnac Darty propose Exemples d'offres sur 36 mois : désormais une offre unique de location longue durée pour ses deux enseignes. Smartphones, tablettes et ordinateurs sont proposés à la location avec 3 offres Iphone 8 64 Go à partir de 21€88 /mois (après un 1er loyer d'engagement, 12, 24 et 36 mois, et des loyers mensuels à partir de montant de 99€) inférieurs à 8€ par mois (après un premier loyer majoré) , garantie panne incluse. Apple Ipad 32 Go wifi à En pratique : le client se rend en magasin, choisi son produit et sa durée 8,29€/mois (après un 1er loyer d'engagement puis complète son contrat avec un vendeur directement sur de 69€) tablette. Une fois son dossier validé, le client repart avec son produit et son contrat lui est directement adressé par e-mail. Le parcours de souscription Microsoft MS Surface à partir de n'excède pas les 10 minutes. La garantie panne est incluse pendant toute la 11,7€/mois après un 1er loyer durée d'engagement, le client a également la possibilité de souscrire aux de 69€) assurances bris/vol et à la garantie des loyers en option.

Pour restituer son produit en fin de contrat, le client se rend en magasin où le vendeur met un terme à son contrat et lui adresse par e-mail une étiquette prépayée avec les conditions de restitution. Le client s'assure du bon état de fonctionnement de son produit et le renvoie directement au broker.

« Cette offre de location répond aux nouveaux usages de consommation de nos clients qui souhaitent pouvoir suivre les évolutions technologiques, renouveler régulièrement leur produit, et qui pour beaucoup privilégient désormais l'usage sur la propriété. Nous nous appuyons sur notre modèle omnicanal, le maillage territorial de nos magasins et l'expertise de nos vendeurs pour leur proposer un parcours d'achat rapide et fluide. » explique Christophe Chamberland, Directeur des services marchands de Fnac Darty.

A propos de Fnac Darty :

Présent dans onze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 26 000 collaborateurs, dispose à fin juin 2018 d'un réseau multi-format de 748 magasins, dont 526 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d'audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires pro forma de 7.4Mds€.