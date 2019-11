Nouvelle campagne de marque Darty :

L'enseigne dévoile son Nouveau Contrat de Confiance au service de la

durabilité des produits

Dès le 25 octobre, le public découvrira la nouvelle campagne de marque Darty imaginée par Publicis Conseil. L'enseigne y dévoile ses nouveaux engagements afin de lutter pour l'allongement de la durée de vie des produits.

Chaque année en France, nous jetons plus de 400 000 tonnes* d'électroménagers, soit l'équivalent de 6 millions de produits (*source ADEME 2017). Or, jusqu'à 80% de l'impact environnemental des produits est issu de la phase de fabrication. Ainsi, si nous allongions la durée de vie de ces appareils d'un an seulement, cela permettrait de réduire considérablement cet impact et de réduire de 15% la masse de déchets générée.

Darty, premier distributeur et premier réparateur d'électroménager en France, a donc décidé d'accélérer son engagement sur ce sujet et dévoile aujourd'hui son Nouveau Contrat de Confiance. Au-delà du triptyque "Prix, Conseil, Service", le Contrat de Confiance inclut désormais un quatrième engagement : la Durabilité qui s'appuie sur deux services innovants :

« Le Choix Durable par Darty » : une sélection des produits les plus fiables et plus réparables établie d'après les données SAV de 2,5 millions d'interventions réalisées par les 2 000 techniciens Darty chaque année. Cette sélection est visible en magasin et sur darty.com.

« Darty MAX » : un abonnement à la réparation et à l'assistance générale des produits gros

électroménagers, permettant de prolonger significativement leur durée de vie (qu'ils soient achetés ou non chez Darty).

Pour accompagner cette étape majeure dans l'activité du Groupe, Darty lance une nouvelle campagne publicitaire. Imaginé par Publicis Conseil, produit par Prodigious, et réalisé par Edouard Le Scouarnec, ce film de marque de 30 secondes plonge le spectateur dans un monde fantasmé aux rues envahies d'électroménagers abandonnés. Le spectateur suit ainsi une petite fille à vélo qui déambule dans la ville et slalome à travers des monticules de rebus comme s'ils faisaient désormais partie intégrante du mobilier urbain.

Film complet (30 sec) : https://youtu.be/cxRHZ_AyKbc

Focus Darty MAX (15 sec) : https://youtu.be/vY4UmC4_zp8

Pour Mélanie Hentges, Directrice Marketing et Expérience Client : « Avec un ton décalé et des images marquantes, Darty illustre son engagement en faveur de la réparation et de l'allongement de la durée de vie des produits permettant à ses clients d'agir pour l'environnement et de faire des économies ».

En complément du spot de 30 secondes sur l'engagement de l'enseigne, des spots preuves de 15 secondes mettront en avant les 3 services forts de la durabilité : Darty Max, le Choix Durable par Darty et le recyclage.

Une campagne d'affichage ainsi qu'une animation spécifique sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) viendront amplifier le dispositif.