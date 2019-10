À Paris, le 2 octobre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PRIX GONCOURT DES LYCÉENS 2019 :

LES 7 RENCONTRES RÉGIONALES ENTRE AUTEURS ET LYCÉENS

Le 3 septembre dernier, l'annonce par l'Académie Goncourt de sa sélection littéraire a également marqué le coup d'envoi du Prix Goncourt des Lycéens 2019.

Créé et organisé par la Fnac et le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, avec l'accord de l'Académie Goncourt, depuis 32 ans, ce prix donne l'opportunité à près de 2 000 lycéens de se plonger dans une lecture passionnée, et de faire entendre leur voix pour élire leur lauréat parmi les 14 auteurs sélectionnés cette année par l'Académie. Il contribue à l'engagement du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse pour développer le goût de la lecture.

Après plusieurs semaines de lecture des romans en compétition, les lycées participants ont désormais l'opportunité d'échanger et de débattre avec les auteurs en lice pour le Prix lors de 7 rencontres régionales, organisées du 7 au 17 octobre prochains au sein de plusieurs Ateliers Canopé. Réseau Canopé met aussi à disposition des supports permettant aux enseignants de préparer ces rencontres avec leur classe. Les jurés lycéens ont ainsi toutes les cartes en main pour mûrir leur réflexion et choisir leurs finalistes lors des délibérations en novembre.

CALENDRIER DES 7 RENCONTRES EN FRANCE

Lundi 7 octobre à Lille de 11h00 à 17h30

l'Atelier Canopé (31 rue Pierre Legrand, Lille)

Mardi 8 octobre à Paris de 10h00 à 18h00

l'Auditorium du Campus de Jussieu (4 place Jussieu, Paris V)

Jeudi 10 octobre à Aix-en-Provence de 11h00 à 17h30 au Centre des Congrès (14 boulevard Carnot, Aix-en-Provence)

Vendredi 11 octobre à Lyon de 11h00 à 17h30

l'Atelier Canopé (147 rue Philippe-de-Lassalle, Lyon IV)

Lundi 14 octobre à Toulouse de 11h00 à 17h30

au Lycée Polyvalent Stéphane Hessel (44 chemin Cassaing, Toulouse)

Mardi 15 octobre à Rennes de 11h00 à 17h30

au Lycée Victor et Hélène Basch (15 avenue Charles Tillon, Rennes)