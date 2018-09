Salon Fnac Livres 2018 : succès confirmé

• La possibilité pendant 3 jours, en un seul et même lieu, d'écouter, voir et échanger avec de nombreux écrivains plébiscités par les lecteurs : Daniel Pennac, Amélie Nothomb, Marc Lévy, Donna Leon, Guillaume Musso, Maylis de Kerangal, David Foenkinos, Riad Sattouf, Joann Sfar...

• La composition des plateaux et la diversité des formats de rencontres très adaptés tout au long de la journée ont permis de nombreux moments d'émotions : grands entretiens littéraires avec Olivia de Lamberterie et Daniel Pennac, Boualem Sansal, Alain Mabanckou, dialogues croisés avec Éric Fottorino et Catherine Meurisse, David Diop et Estelle-Sarah Bulle, entretiens plus intimistes avec Claire Chazal, Nancy Huston, Aurélie Filippetti...