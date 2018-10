Fnac Darty : Oddo BHF passe à l'achat, ajuste sa cible

19/10/2018 | 10:02

Après une publication trimestrielle 'proche de [ses] attentes', Oddo BHF annonce ce matin reprendre une couverture du titre Fnac Darty avec une opinion 'achat' (vs 'neutre'), avec un objectif de cours de 72,5 euros (vs 93 euros), laissant un potentiel de hausse de 22% à l'action du spécialiste de la distribution de produits culturels et électroniques.



Rappelons qu'hier soir, Fnac Darty a communiqué un recul de -2,2% de son chiffre d'affaires réalisé au titre du troisième trimestre 2018, à 1,751 milliard d'euros (-2,3% en données comparables).



Dans le détail, les revenus baissent dans les régions 'France et Suisse' (-2,9%) et 'Benelux' (-1,6%). Ils progressent en revanche sur la péninsule ibérique (+2,6%).



'Cette performance est relativement satisfaisante dans la mesure où la base de comparaison était particulièrement défavorable (T3 2017 +5.8% à données comparables suite à de nombreux lancements notamment en téléphonie)', analyse ce matin Oddo BHF, qui anticipe 'un T4 a priori mieux orienté grâce aux innovations'.



Passant à l'achat à la suite de la forte baisse du titre (mi-mai, il s'échangeait contre plus de 95 euros), Oddo BHF estime que 'l'effet de momentum sur la revalorisation du cours de Bourse sera alimenté par la perspective d'un meilleur T4 en organique et pour 2019 par l'impact des synergies issues du partenariat sur les achats avec Carrefour et Ceconomy (...)'.



'Toutefois, reconnaissons que l'évolution de l'activité reste incertaine alors que nous retenons une progression organique du CA en 2019 de +1%', conclut le broker.





