Fnac Darty : acheteur, UBS vise toujours 94 euros

18/09/2018 | 11:57

UBS a confirmé ce matin son conseil d'achat sur l'action du distributeur spécialisé Fnac Darty, ainsi que son objectif de cours de 94 euros. Ce qui augure d'un potentiel de hausse de plus de 35%.



Certes, les dernières statistiques publiées par la Banque de France signalent, dans l'Hexagone, la mollesse des ventes d'équipements électriques, conformément à une tendance qui vaut d'ailleurs pour l'ensemble de la zone euro. C'est, selon UBS, ce qui explique les ventes semestrielles sans relief publiées par Fnac Darty (- 0,4% en données organiques).



Les analystes soulignent que le 1er trimestre a été marqué par des conditions météo très difficiles, puis le deuxième par des grèves, le tout accompagné d'une faiblesse de ventes de PC et de consoles qui a compensé la hausse des ventes de télévisions liée à la Coupe du Monde.



Soit, mais la rentabilité, elle n'a pas déçu et la marge brute s'est améliorée de 20 points de base 'grâce aux synergies d'achats, à la croissance des ventes de services à valeur ajoutée, et probablement à un meilleur mix produits'. Sans oublier les effets des économies. Enfin, UBS attend une 'reprise' des ventes second semestre, fut-elle modeste, et laisse donc ses projections financières inchangées.





