La "tech" américaine brille avant le PIB US

Si l'on fait abstraction d'un Nasdaq aiguillonné par Facebook et Microsoft et d'un SMI dopé par Novartis et Alcon, les principaux indices boursiers mondiaux ont encore lâché du lest hier, en attendant d'y voir plus clair sur la trajectoire empruntée par l'économie mondiale. Les investisseurs chercheront à 14h30 des indices dans la lecture initiale du PIB des Etats-Unis au 1er trimestre.