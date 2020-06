FNG : ANNONCE LA NOMINATION D'UN CEO a.i. 0 08/06/2020 | 15:43 Envoyer par e-mail :

INFORMATION PRIVILÉGIÉE Malines, le 08 juin 2020, 12:00 CEST - FNG NV (FNG, Euronext Amsterdam, Euronext Bruxelles) ('FNG') annonce la nomination de M. Yves Pollé en tant que membre du conseil de direction et Chief Executive Officer a.i. La nomination de M. Yves Pollé s'inscrit dans la réflexion stratégique actuelle et le plan de relance sur lequel travaille FNG NV. L'expérience de M. Yves Pollé en tant qu'expert en transformation organisationnelle a une valeur ajoutée importante pour l'élaboration du plan de relance et la conduite des négociations avec les différents stakeholders. Actuellement, la mission de M. Yves Pollé est liée à la mise en oeuvre du plan de relance du groupe et donc ad interim. Ces dernières années, M. Yves Pollé a été impliqué dans divers processus de changement, tant au niveau national qu'international. Son expérience internationale sera utile à la poursuite de l'intégration des activités d'Ellos au sein du groupe FNG. Grâce à ce renforcement du conseil de direction, M. Manu Bracke pourra à nouveau se concentrer sur la gestion opérationnelle de la société en tant que COO.

Des informations plus détaillées sur la situation financière actuelle et le plan futur seront publiées dans le communiqué de presse sur les résultats annuels 2019. Pour de plus amples renseignements : Gunther De Backer ׀ Porte-parole BCE: 0697.824.730 investorrelations@fng.eu

+32 475 90 39 09 FNG NV Bautersemstraat 68A

2800 Malines

