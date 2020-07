FNG : CONVOCATION A LA DEUXIEME ASSEMBLEE DES OBLIGATAIRES DU 16 JUILLET 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

INFORMATION PRIVILÉGIÉE

Malines, le 1er juillet 2020, 08:00 CEST - L'assemblée des détenteurs des obligations portant le code ISIN BE0002252212, avec valeur nominale de EUR 45.000.000, émis par FNG Benelux Holding SA le 07.07.2016 et le 19.06.2017 et avec échéance le 07.07.2023, n'a pas atteint le quorum requis afin de pouvoir voter valablement lors de la première assemblée générale du 26 juin 2020. En conséquence, les obligataires sont invités à une seconde assemblée générale qui se tiendra le 16 juillet 2020, à 10 heures, qui pourra valablement délibérer quel que soit le nombre de votes présents et représentés.

L'ordre du jour et la procuration pour l'emprunt obligataire sont disponibles sur le site web de la société : https://fng.eu/investor-relations-fng-benelux-holding/.

