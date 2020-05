FNG : CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES OBLIGATAIRES 0 26/05/2020 | 14:08 Envoyer par e-mail :

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

INFORMATION PRIVILÉGIÉE Malines, le 26 mai 2020, 14:00 CEST - Suite au communiqué de presse du 18 mai 2020, les détenteurs de toutes les obligations émises par FNG Group NV et FNG Benelux Holding NV sont invités à participer à une assemblée générale des obligataires. Compte tenu des circonstances économiques exceptionnelles dans lesquelles le groupe se trouve, il sera proposé à l'assemblée générale de reporter exceptionnellement la Date de Paiement des Intérêts des emprunts obligataires et d'accorder au groupe une période de moratoire (standstill) au 31 décembre 2020. Ce report donnera au groupe la marge de manœuvre financière nécessaire et l'occasion de finaliser ses chiffres annuels pour 2019, ainsi que de poursuivre l'élaboration de la future stratégie/du plan de relance du groupe FNG en collaboration avec les différentes parties prenantes. Ceux-ci seront ensuite également présentés aux obligataires. Si, lors de la première assemblée générale des obligataires prévue, le quorum de présence du montant des titres en circulation n'aurait pas été atteint, une deuxième assemblée générale sera convoquée pour délibérer et voter sur le même ordre du jour au même endroit. Les assemblées générales des obligataires se tiendront au siège social de la société aux heures suivantes : Le 11 juin 2020 à 10h00: Emprunt obligataire avec valeur nominale de EUR 14.450.000, émis le 01.06.2012, échéance le 01.06.2021

Le 11 juin 2020 à 11h00: Emprunt obligataire avec valeur nominale de EUR 5.000.000, émis le 20.03.2015, échéance le 01.06.2021

Le 11 juin 2020 à 12h00: Emprunt obligataire nominatif avec valeur nominale de EUR 650.000, émis le 26.01.2015, échéance le 01.06.2021

Le 11 juin 2020 à 13h00: Emprunt obligataire avec valeur nominale de EUR 10.000.000, émis le 28.08.2018, échéance le 28.08.2023

Le 26 juin 2020 à 10h00: Emprunt obligataire avec valeur nominale de EUR 45.000.000, émis le 07.07.2016 et le 19.06.2017, échéance le 07.07.2023 Les ordres du jour détaillés par obligation, seront mis à disposition sur le site web de la société à partir du mercredi 27.05.2020 : https://fng.eu/investor-relations-fng-group-nv/ Pour de plus amples renseignements : Gunther De Backer ׀ Porte-parole BCE: 0697.824.730 investorrelations@fng.eu

+32 475 90 39 09 FNG NV Bautersemstraat 68A

2800 Malines

