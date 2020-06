FNG : annonce une demande de réorganisation judiciaire et une intention de licenciement collectif

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Malines, le 22 juin 2020, 09:30 CEST - Le conseil de direction de FNG SA (FNG, Euronext Amsterdam, Euronext Bruxelles) ('FNG') a annoncé aujourd'hui que le groupe recourra à la procédure de réorganisation judiciaire pour réorganiser ses activités belges. Le plan de restructuration proposé prévoit également l'intention de procéder à des licenciements collectifs et la fermeture de maximum 47 magasins de plusieurs marques belges. Cette intention de procéder à des licenciements collectifs pourrait entraîner le licenciement de maximum 287 employés en Belgique. Une restructuration est nécessaire afin de pouvoir poursuivre les opérations de manière durable avec une entreprise plus forte.

Le 11 juin 2020, FNG SA a annoncé ses chiffres consolidés provisoires non audités pour 2019. FNG doit prendre des mesures pour assurer la liquidité et pour réduire et/ou répartir le ratio d'endettement. Cependant, les négociations avec les différentes parties prenantes financières du groupe prennent du temps. Afin de donner au groupe le temps de négocier un plan de relance et d'attirer des ressources supplémentaires, plusieurs sociétés de FNG ont entretemps décidé de demander la protection contre les créanciers. Le 22 juin 2020, Brantano NV, FNG International NV et Market Retail Belgium BV ont déposé une demande de réorganisation judiciaire auprès du tribunal de l'entreprise de Malines.

Le projet du plan de relance actuel prévoit la cessation de certaines activités, ainsi que la fermeture de maximum 30 magasins des formules Brantano, Boutik by Brantano et Concept Fashion et des 17 magasins Fred & Ginger et Ginger. Le plan prévoit aussi une restructuration du siège social à Malines. Les emplois seront conservés dans le centre de distribution d'Erembodegem. Cette intention de procéder à des licenciements collectifs pourrait entraîner le licenciement de maximum 287 employés, soit environ 25 % des effectifs de FNG en Belgique. Ces fermetures devraient permettre d'accroître la rentabilité des activités belges et de sauvegarder le plus grand nombre d'emplois possible.

Le conseil de direction a entamé aujourd'hui une première discussion avec le comité d'entreprise de Brantano et avec tous les collaborateurs de FNG. Elle espère pouvoir mener des discussions avec le personnel et les partenaires sociaux dans une atmosphère constructive et examiner ensemble les plans proposés afin de minimiser l'impact social des mesures prévues. En effet, cette étape est nécessaire pour éviter un impact social plus important à long terme.

Yves Pollé, CEO a.i. : « Nous comprenons très bien que cette annonce est difficile pour nos employés. Ces mesures sont difficiles et douloureuses, mais nécessaires pour trouver de nouvelles ressources financières pour le groupe et pour relever les défis actuels et futurs. En nous concentrant sur les points forts de l'entreprise et en nous efforçant de mettre en place une organisation plus efficace, nous voulons offrir à nos employés un avenir réaliste pour l'entreprise et rester un acteur clé dans le secteur de la mode. »

