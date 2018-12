FOCUS HOME INTERACTIVE : Gilbert Dupont reste à Accumuler

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gilbert Dupont a confirmé sa recommandation Accumuler et son objectif de cours de 25 euros sur Focus Home Interactive après le démarrage prometteur de Farming Simulator 19, développé par Giants Software. Il a été écoulé à plus d’un million d’unités en magasins et téléchargement dans le monde depuis sa sortie le 20 novembre. Le bureau d’études souligne que cette performance dépasse celle du précédent opus, Farming Simulator 17, vendu à plus d’un million d’exemplaires en un mois fin 2016. Le broker se dit conforté dans sa prévision d’un chiffre d’affaires 2018-19 de 115,4 millions d’euros contreLe broker se dit conforté dans sa prévision d'un chiffre d'affaires 2018-19 de 115,4 millions d'euros contre 90 millions d'euros en 2017-18 (15 mois).