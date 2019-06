Focus Home : Portzamparc passe à l'achat

28/06/2019 | 11:27

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, a relevé à l'achat son conseil sur l'action de l'éditeur de jeux vidéos Focus Home Interactive, contre 'conserver' précédemment. L'objectif de cours a été porté de 28 à 29,4 euros, soit un potentiel de hausse de 20%.



Les analystes évoquent des 'résultats supérieurs à (leurs) attentes grâce à une moindre dégradation du taux de marge brute' après que le groupe a publié, hier, ses comptes 2018/2019.



'Le principal point à retenir est par ailleurs la multiplication des jeux ambitieux avec cinq projets en cours avec des budgets supérieures à dix millions d'euros', souligne Portzamparc qui, s'ils seront consommateurs de cash, ont aussi permis de relever les prévisions à horizon 2021/2022 : pour cet exercice, Portzamparc vise non plus 140 millions d'euros de CA, mais 180 millions.









