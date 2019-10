Focus Home : entre dans la 'shortlist' de Portzamparc

02/10/2019 | 09:49

L'action de l'éditeur de jeux vidéos Focus Home Interactive a fait son entrée dans la liste des valeurs préférées ('shortlist') de Portzamparc pour le mois d'octobre. L'objectif de cours est de 29,4 euros.



Les analystes soulignent le 'début d'année en fanfare' du groupe, dont les ventes du 1er trimestre 2019/2020 ont décollé de près de 50%, à 42,6 millions d'euros.



Selon eux, le 2ème trimestre sera lui aussi de bonne facture, dans le sillage du précédent grâce aux lancements prévus (Greedfall et The Surge 2). Portzamparc anticipe donc un CA de 28 millions pour ce trimestre, soit une hausse de 77%. Bref, le groupe devrait coupler des ventes semestrielles 'record' à une rentabilité en hausse.







