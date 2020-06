2019-20 : un nouvel exercice record pour Focus Home Interactive et première acquisition d'un studio

Regulatory News:

FOCUS HOME INTERACTIVE (FR0012419307 ALFOC), l’un des leaders français de l’édition de jeux vidéo, annonce ses résultats pour les douze mois de l’exercice 2019-20 arrêté au 31 mars 2020.

Résultats annuels 2019/20

Audité – French GAAP Exercice Exercice Var. En millions d’euros 2019/20* 2018/19 Chiffre d’affaires 142,8 126,0 +13% Résultat opérationnel 19,2 14,1 +36% % du CA 13% 11% Résultat net 13,0 8,0 +64% % du CA 9% 6%

* Les procédures d'audit ont été effectuées. Les rapports seront publiés après finalisation des procédures requises aux fins de la publication du rapport financier annuel

Jürgen Goeldner, Président du Directoire, déclare : « L’exercice 2019-20 a marqué une étape importante vers nos objectifs 2022. Nous sommes particulièrement fiers de ce que nous avons réalisé, en atteignant un nouveau record de chiffre d’affaires et de rentabilité. Nous poursuivons également le déploiement de notre plan stratégique "Enhance-Evolve-Explore" en annonçant notre première acquisition : Deck13, un des principaux studios de développement allemands. Cela renforce notre confiance dans notre modèle économique, en atteignant nos objectifs de chiffre d'affaires pour 2022 de 150 à 200 millions d'euros ». John Bert, Directeur des Opérations, ajoute : « En 2019-20, nous avons démontré notre capacité à changer de dimension en transformant en succès commerciaux les superbes jeux que nous avons publiés. Ceci a été réalisé grâce à notre stratégie d'investissements significatifs afin d’améliorer la qualité de nos jeux et grâce à l'implication continue de nos équipes et de nos partenaires. L'acquisition de Deck13 va encore renforcer notre stratégie de contrôle de la propriété intellectuelle ».

Audité – French GAAP Exercice Exercice Var. En millions d’euros 2019/20* 2018/19 Chiffre d’affaires 142,8 126,0 +13% Redevances et investissements dans les studios -87,4 -73,9 Fabrication et frais annexes -11,4 -15,5 Marge brut 44,0 36,6 +20% % du CA 31% 29% Frais personnels -10,0 -8,3 Autres coûts d'exploitation -14,9 -14,2 Revenu opérationnel 19,2 14,1 +36% % du CA 13% 11% Revenu net du Groupe 13,0 8,0 +64% % du CA 9% 6%

De solides succès commerciaux pour l'exercice 2019-20

Focus Home Interactive enregistre une forte croissance de son chiffre d’affaires au cours de l'exercice 2019-20. Le chiffre d'affaires du Groupe progresse de 13% pour atteindre 142,8 millions d'euros, grâce à de nouveaux titres tels que World War Z, Greedfall et A Plague Tale : Innocence au premier semestre et à la bonne performance du back-catalogue.

La forte croissance est également alimentée par les ventes numériques, qui ont représenté 82% des ventes sur l'ensemble de l'année, contre 66% l'année précédente. Les ventes internationales ont atteint 93% contre 90% l'année dernière.

Performance opérationnelle record pour l'exercice 2019-20

La marge brute du Groupe atteint 44,0 millions d'euros pour l'exercice 2019-20, soit une hausse de +20 % par rapport à l'exercice précédent. La marge opérationnelle du Groupe s'élève à 19,2 millions d'euros, soit une augmentation de +36 % par rapport à l'exercice 2018-19, ce qui a permis d'améliorer la marge opérationnelle de 200 points de base à 13%, contre 11% en 2018-19. Cette performance a été réalisée alors que les frais de personnel et les redevances et investissements dans les studios ont progressé au cours de l'année reflétant l'amélioration de la qualité des jeux. Par conséquent, le résultat net est en hausse de 64 % sur la période pour atteindre un nouveau record de 13 millions d'euros.

Focus Home Interactive entame l’exercice 2020-21 avec une structure bilancielle particulièrement solide malgré une augmentation des budgets d’investissements dans le développement de ses jeux pour l’exercice 2019-2020. A fin mars 2020, la dette nette du Groupe s'éleve ainsi à -18,0 millions d'euros un niveau équivalent à celui de l’an dernier, tandis que les capitaux propres progressent pour atteindre 55 millions d'euros.

Evénements post-clôture

Acquisition de Deck13 Interactive GmbH (« Deck13 »), principal développeur de jeux allemand2

Focus Home Interactive a acquis, ce jour, 100% des actions composant le capital de Deck13 pour un montant total de 7,1 millions d'euros (dont 6,5 millions d'euros en numéraire issus du nouveau financement bancaire et 0,6 million d'euros en actions auto-détenues par la Société) assorti d'un plan d'incitation à long terme pour les dirigeants. Deck13 Interactive est un studio de développement de jeux allemand de premier plan et un partenaire de longue date de Focus Home Interactive. Deck13 Interactive emploie une équipe de 60 personnes hautement qualifiées et a développé plus de 20 jeux au cours des 18 dernières années. Deck13 Interactive a développé des succès majeurs tels que la franchise The Surge avec Focus Home Interactive et a réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros au cours de l’exercice fiscal clos le 31 décembre 2019.

Cette acquisition s'inscrit dans le plan stratégique EEE du Groupe et permet à Focus Home Interactive de détenir le contrôle total de la propriété intellectuelle des jeux développés. En outre, Focus Home Interactive acquiert un service d'édition pour le développement de jeux indépendants, ce qui aidera le Groupe à explorer de nouvelles opportunités.

1 Plan décrit dans le communiqué de presse du 27 novembre 2018 disponible sur le site internet de la Société.

2 Se référer au communiqué de presse publié ce jour, le 25 juin 2020, disponible sur le site internet de la Société.

Nouveau financement bancaire de 46 millions d'euros pour soutenir le plan de développement ambitieux

Dans le cadre de sa stratégie de développement et d'acquisitions, Focus Home Interactive a mis en place début février 2020 un financement auprès de cinq établissements bancaires et de Bpifrance Financement pour un montant total de 46 millions d'euros. Ce financement est composé d'une part de plusieurs lignes de crédits (à hauteur de 23,5 millions d'euros) et d'un crédit renouvelable (à hauteur de 15 millions d'euros) et d'autre part de deux lignes de crédits (à hauteur de 7,5 millions d'euros) auprès de Bpifrance Financement. Ce financement a été signé à des conditions attractives et la durée de l'engagement des prêteurs, sur plusieurs années, démontre une fois de plus la crédibilité et la robustesse du modèle économique du Groupe ainsi que le potentiel de ses ambitions à long terme.

Jean-François Busnel nommé directeur financier du Groupe

M. Jean-François Busnel était le directeur financier par intérim du Groupe depuis le 1er février 2020 et a été nommé directeur financier du Groupe avec effet au 1er juillet 2020. M. Busnel a rejoint le Groupe avec une expérience significative en finance d'entreprise et opérationnelle. M. Busnel apporte 30 ans d'expérience éprouvée en matière de leadership et possède une connaissance approfondie de l'industrie du divertissement et des médias (notamment à travers WPP, M6 et Canal +).

Perspectives commerciales

Une année 2020-21 qui démarre de la plus belle des manières

L’année a débuté avec la sortie très attendue fin avril de SnowRunner, suite de la franchise qui s’est vendue à des millions d’exemplaires. Malgré une présence réduite en magasin due aux mesures de confinement à travers le monde, le jeu de simulation off-road a réussi à atteindre le cap symbolique du million de copies écoulées en à peine un mois et a obtenu une note de 81 sur Metacritic. Le nombre de nouveaux joueurs continue de croître alors que les équipes de développement poursuivent leurs investissements afin de fournir toujours plus de contenu additionnel gratuit et payant qui sera disponible tout au long de l’année. Une version sur mobile de cette franchise à succès sera disponible dans le courant de l’été 2020.

Lancé en Early Access sur Steam il y a quelques jours, HardSpace : Shipbreaker connait un lancement très encourageant confirmant ainsi son formidable potentiel. Le titre, qui se distingue par son originalité, a d’ores et déjà séduit la presse et de nombreux joueurs puisqu’il reste positionné dans le top des ventes mondiales de la plateforme de Valve.

Une saison estivale chargée en nouveautés… et en annonces

L’été 2020 sera marqué par les sorties de deux titres indépendants et ambitieux : Othercide, un RPG tactique proposant une direction artistique unique et des combats extrêmement spectaculaires qui sortira fin juillet. Necromunda : Underhive Wars, le jeu mettant en scène une guerre de gangs impitoyable dans l’un des univers post-apocalyptiques des plus populaires des licences Games Workshop débarquera quant à lui sur consoles et PC à la rentrée.

Le Groupe dévoilera prochainement les toutes premières informations à propos de plusieurs des titres à venir, à commencer par le jeu extrêmement ambitieux développé par Sumo Digital, jeu coopératif en ligne dans un univers fantasy ultra-violent. Au programme également, les premières images d’un petit bijou développé par Limestone Games et le Groupe fera la lumière sur deux titres estampillés Warhammer : le premier, un jeu aussi tactique que spectaculaire développé par Gasket Games, et le second, un jeu bourré d’action concocté par les Français de StreumOn Studio.

Une fin d’année pleine de promesses

En plus du projet Sumo Digital prévu au dernier trimestre 2020-21, une extension avec une moisson de nouveaux contenus totalement inédits sera disponible pour Farming Simulator 19. De quoi lancer de la plus belle des manières l’année civile 2021 qui verra finalement Insurgency : Sandstorm sortir sur la génération actuelle et la nouvelle génération de consoles.

4 nouveaux partenariats annoncés dans les prochaines semaines

Le Groupe continue d’enrichir son catalogue pour les années à venir et annoncera dans les prochaines semaines quatre nouveaux partenariats. Un partenaire existant, une pépite indépendante made in France, mais aussi deux studios internationaux de renom ayant trouvé des accords avec Focus Home Interactive pour le développement de quatre projets qui devraient marquer les esprits.

Mise à jour sur le prochain jeu Farming Simulator de Giants

En juin 2020, Giants a confirmé son ambition d’éditer par ses propres moyens le prochain jeu Farming Simulator. Focus Home Interactive continuera à développer et à distribuer le contenu de la version actuelle du jeu, Farming Simulator 19. Pour rappel, les objectifs financiers de Focus Home Interactive excluaient tout revenu potentiel du prochain jeu et ne sont donc pas affectés par la décision de Giants.

Des objectifs maintenus

Focus Home Interactive confirme ses prévisions de chiffre d’affaires :

Pour la fin de l’exercice 2020-21 : 110 - 130 millions d'euros (à périmètre constant)

Pour la fin de l'exercice 2021-22 : 150 - 200 millions d'euros (à périmètre constant)

Prochain rendez-vous

Evènement Date 2020-21 – Chiffre d’affaires du 1er trimestre Jeudi 23 juillet 2020 2019-20 – Assemblée Générale Mardi 22 septembre 2020 2020-21 – Chiffre d’affaires du 2ème trimestre Jeudi 22 octobre 2020 2020-21 – CA du 3ème trimestre et résultats du S1 Jeudi 21 janvier 2021 2020-21 – Chiffre d’affaires du 4ème trimestre Mardi 20 avril 2021 2020-21 – Résultats annuels Jeudi 24 juin 2021

A propos de Focus Home Interactive

FOCUS HOME INTERACTIVE est l'un des leaders français de l’édition de jeux vidéo. Sa vocation est d’accompagner les studios français et internationaux de premier plan dans le développement, le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs projets. Editeur de licences fortes telles que The Surge, Vampyr, Mudrunner, Call of Cthulhu ou encore Farming Simulator, le Groupe a réalisé en 2019/20 un chiffre d’affaires de 143 millions d’euros en progression de 13% par rapport à la période comparable précédente. FOCUS HOME INTERACTIVE réalise plus de 90% de ses ventes à l’international. Retrouvez toute l’information financière de FOCUS HOME INTERACTIVE sur www.focus-home.com

Annexes

Compte de résultats détaillé

En millier d’euros 31/03/2020

(12 mois*) 31/03/2019

(12 mois) Var. Chiffre d'affaires 142 791 125 982 13% Coût des ventes (98 759) (89 353) 11% Marge brute 44 033 36,629 20% Coût de production (5 427) (4 590) 18% Frais de marketing & commercialisation (12 980) (13 553) -4% Frais généraux et administratifs (6 549) (4 718) 39% Autres produits & charges d’exploitation 134 317 -58% Résultat d'exploitation 19 211 14 085 36% Résultat financier (116) (104) 11% Résultat courant des sociétés intégrées 19 095 13 981 37% Résultat exceptionnel (40) (2 035) -98% Impôts sur les résultats (6 015) (3 972) 51% Résultat net avant amortissement et écart d'acquisition 13 040 7 974 64% Résultat net de l'ensemble consolidé 13 040 7 974 64% Résultat net (part du groupe) 13 040 7 974 64%

Bilan

31/03/2020* 31/03/2019 Variation Ecarts d'acquisition 0 0 0 Immobilisations incorporelles 14 32 (19) Immobilisations corporelles 661 492 169 Immobilisations financières 310 337 (27) Total Actif Immobilisé 985 862 123 Stocks et en-cours 585 1 041 (456) Clients et comptes rattachés 14 534 8 501 6 033 Autres créances et comptes de régularisation 54 083 40 822 13 261 Valeurs mobilières de placement 0 0 0 Disponibilités 19 639 20 001 (363) Total Actif 89 826 71 227 18 599 31/03/2020* 31/03/2019 Variation Capital 6 369 6 300 68 Primes liées au capital 22 311 21 625 685 Réserves 12 955 8 652 4 303 Résultat de l'exercice 13 040 7 974 5 067 Total Capitaux Propres 54 675 44 552 10 123 Provisions 646 425 221 Emprunts et dettes financières 1 661 1 183 479 Fournisseurs et comptes rattachés 21 595 14 568 7 027 Autres dettes et comptes de régularisation 11 248 10 499 749 Total Passif 89 826 71 227 18 599

Flux de trésorerie consolidé

En milliers d'euros 31/03/2020* 31/03/2019 Résultat net des sociétés intégrées 13 040 7 974 - Variations nettes des amortissements et provisions 426 210 - Variation des impôts différés 220 (28) - Plus ou moins-values de cession 0 16 Marge brute d'autofinancement 13 687 8 171 - Variation du BFR d'exploitation (11 313) 9,699 Dont variation des stocks 456 (322) Dont variation des créances d'exploitation (19 597) 1 030 Dont variation des dettes d'exploitation 7 827 8 992 Flux nets d'exploitation 2 374 17 871 Acquisitions des immobilisations (264) (197) Acquisitions nettes de cession des immobilisations financières 27 (36) Flux nets d'investissement (238) (234) Dividendes versés (2) (2 762) (2 979) Augmentation de capital 11 57 Emissions d'emprunts 1 000 0 Remboursement des emprunts et dettes financières (521) (664) Contrats de liquidité (191) (3 871) Flux nets de financement (2 463) (7 458) Incidence des écarts de change (37) 186 Variation de trésorerie (363) 10 366 Trésorerie à l'ouverture (3) 20 001 9 636 Trésorerie à la clôture (3) 19 639 20 001 Variation de trésorerie (363) 10 366

