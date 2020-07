FOCUS HOME INTERACTIVE : Communiqué de mise à disposition du rapport financier annuel 2019/20

Regulatory News:

FOCUS HOME INTERACTIVE (Paris:ALFOC) (FR0012419307 ALFOC), éditeur de jeux vidéo, a déposé le 8 juillet 2020 son rapport financier pour l’année fiscale 2019/2020 auprès de l’Autorité des Marchés Financier. Ce document est disponible sur le site de la Société dans la rubrique investisseurs (https://investor.focus-home.com/fr) et à son siège social sis au Parc de Flandre « Le Beauvaisis », 11 rue de Cambrai, 75019 Paris.

Evènement Date 2020-21 – Chiffre d’affaires du 1er trimestre Jeudi 23 juillet 2020 2019-20 – Assemblée Générale Mardi 22 septembre 2020 2020-21 – Chiffre d’affaires du 2ème trimestre Jeudi 22 octobre 2020 2020-21 – CA du 3ème trimestre et résultats du S1 Jeudi 21 janvier 2021 2020-21 – Chiffre d’affaires du 4ème trimestre Mardi 20 avril 2021 2020-21 – Résultats annuels Jeudi 24 juin 2021

FOCUS HOME INTERACTIVE est l'un des leaders français de l’édition de jeux vidéo. Sa vocation est d’accompagner les studios français et internationaux de premier plan dans le développement, le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs projets. Editeur de licences fortes telles que The Surge, Vampyr, Mudrunner, Call of Cthulhu ou encore Farming Simulator, le Groupe a réalisé en 2019/20 un chiffre d’affaires de 143 millions d’euros en progression de 13% par rapport à la période comparable précédente. FOCUS HOME INTERACTIVE réalise plus de 90% de ses ventes à l’international. Retrouvez toute l’information financière de FOCUS HOME INTERACTIVE sur www.focus-home.com

