FOCUS HOME INTERACTIVE : Genesta est à l'Achat

Genesta adopte une recommandation d’Achat sur Focus Home Interactive et un objectif de cours de 27,10 euros après la présentation du plan stratégique.Le bureau d'études rappelle qu'il est articulé autour de 3 axes prioritaires : des investissements renforcés en faveur du contenu afin de développer des titres plus qualitatifs aux cycles de vie allongés ; une stratégie de croissance externe, dans une optique de consolidation des partenariats avec des studios de développement de référence et l'exploitation des nouveaux modes de consommation et de distribution de contenus vidéo (streaming et mobile)." Même si l'évolution de la position de Focus vis-à-vis des studios partenaires, avec des intégrations possibles à court terme au travers de la concrétisation d'opérations de M&A, peut être qualifiée de changement notable dans le business modèle du groupe, les autres informations transmises par le management étaient à notre sens déjà connues du marché ", analyse le broker.