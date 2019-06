FOCUS HOME INTERACTIVE : LCM relève son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM a relevé son objectif de cours de 45 euros à 50 euros et confirmé sa recommandation d’Achat sur Focus Home Interactive après la publication des résultats annuels. « Au regard de la prudence historique du management sur sa guidance et le niveau de valorisation actuelle, les prévisions laissent rêveurs et accentuent la décote extrême du groupe par rapport à ses pairs », souligne le bureau d’études. Il ajoute que l’aspect spéculatif est très présent sur ce dossier et que le réveil du marché sur cette valeur interviendra bien un jour.