FOCUS HOME INTERACTIVE : LCM reste à l'Achat

LCM a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 50 euros sur Focus Home Interactive après l’annonce des résultats annuels. Le bureau d’études indique qu’ils ont en ligne avec ses attentes, mais que la trésorerie est plus élevée que prévu du fait d’investissements plus faibles qu’escompté. Il souligne que la valorisation reflète toujours une décote extrême par rapport à ses pairs directs.