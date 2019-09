FOCUS HOME INTERACTIVE : Midcap Partners reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Midcap Partners a confirmé sa recommandation d’Achat sur Focus Home Interactive avec un objectif de cours de 50 euros. Le bureau d’études souligne que la décote moyenne de 50 % du groupe Focus Home Interactive par rapport à ses principaux comparables européens est insoutenable. "Cette décote, née au départ de l’ancien dirigeant il y a près d’un an et demi trouve tour à tour des nouveaux relais la justifiant aux yeux du marché", explique-t-il.Le broker juge pourtant que les performances financières sont remarquables avec une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires de 37 % sur les cinq dernières années cumulée dans le même temps à une multiplication par plus de quatre du résultat opérationnel courant sur la période."Dans un monde où la guerre pour le contenu digital est désormais ouverte, certains craignent toutefois que le glorieux passé de FHI ne soit bientôt qu'un lointain souvenir", ajoute l'analyste.