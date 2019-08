FOCUS HOME INTERACTIVE : confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME

Regulatory News:

FOCUS HOME INTERACTIVE (Paris:ALFOC) (FR0012419307 ALFOC), éditeur de jeux vidéo, confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME conformément aux dispositions des articles L. 221-32-2 et D. 221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier précisant les conditions d'appréciation des critères d'éligibilité, à savoir :

- L’entreprise emploie moins de 5 000 salariés,

- Son chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1,5 milliard d'euros ou le total de son bilan est inférieur à 2 milliards d'euros.

Les actions FOCUS HOME INTERACTIVE, admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris (ALFOC) peuvent en conséquence continuer à être intégrées au sein des comptes PEA-PME, lesquels pour mémoire, bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel.

Prochain rendez-vous

Assemblée générale des actionnaires : mardi 24 septembre 2019

A propos de Focus Home Interactive

FOCUS HOME INTERACTIVE est le 3ème éditeur français de jeux vidéo. Sa vocation est d’accompagner les studios français et internationaux de premier plan dans le développement, le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs projets. Editeur de licences fortes telles que The Surge, Vampyr, Mudrunner, Call of Cthulhu ou encore Farming Simulator, le Groupe a réalisé en 2018/19 un chiffre d’affaires de 126 M€ en progression de 66% par rapport à la période comparable précédente. FOCUS HOME INTERACTIVE réalise plus de 90% de ses ventes à l’international.

Retrouvez toute l’information financière de FOCUS HOME INTERACTIVE sur www.focus-home.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190806005454/fr/