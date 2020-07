FOCUS HOME INTERACTIVE : le premier actionnaire cède sa participation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’éditeur de jeux vidéo Focus Home Interactive a un nouvel actionnaire principal : FLCP & Associés, une société d’investissement entrepreneuriale présidée par Fabrice Larue. Ce dernier est l’ancien PDG de la société de production audiovisuelle, Newen, cédée à TF1 en 2018. En Bourse, l’action Focus Home Interactive gagne 6,29% à 37,20 euros, la transaction ayant été réalisée avec une prime de 14,3% par rapport au cours de clôture d’hier.Neology Holding, filiale de FLCP, a racheté à Nabuboto et Innelec Multimedia de l'intégralité de leurs actions Focus Home Interactive. Nabuboto est contrôlée par Denis Thebaud, qui est le PDG d'Innelec Multimedia et dont la famille détient plus de 60% du capital.Dans le détail, 1 883 218 actions Focus Home Interactive, représentant 35,48% du capital, ont été cédées au prix de 40 euros par action Focus Home Interactive. Cette cession représente un montant total d'environ 75,3 millions d'euros et une valeur totale d'environ 212,3 millions d'euros pour l'intégralité des actions composant le capital de la société.Innelec Multimedia détenait environ 3% du capital de Focus Home Interactive. En Bourse, son action bondit de 13,72% à 5,14 euros.Selon les termes du contrat, Nabuboto réinvestirait un montant de 11,3 millions d'euros au sein de Neology Holding.A l'issue de ces opérations dont la réalisation est prévue fin juillet, trois nouveaux membres désignés sur proposition de Neology Holding intègreront le Conseil de Surveillance de Focus Home Interactive en remplacement de membres existants et Fabrice Larue prendra la présidence du Conseil de Surveillance. Ainsi, à la date de réalisation, le Conseil de Surveillance demeurerait composé de quatre membres, trois membres désignés sur proposition de Neology Holding et Denis Thébaud.A ce jour, Neology Holding n'a pas l'intention de déposer un projet d'offre publique d'achat volontaire sur les titres restants de Focus Home Interactive admis aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris. Sur ce marché, le seuil de l'offre obligatoire est situé à 50% contre 30% sur Euronext." A court terme cette opération ne semble pas avoir de grand impact pour la société ", explique LCD, Fabrice Larue signalant qu'il n'a pas l'intention de déposer une OPA sur le restant des titres. Pour l'analyste, cette opération a tout de même le mérite d'illustrer une nouvelle fois la forte sous-valorisation du groupe au regard de son profil de croissance rentable et des multiples observés sur le secteur.