FOCUS HOME INTERACTIVE : les résultats annuels sont salués

Focus Home Interactive progresse de 4,55% à 24,15 euros au lendemain de l’annonce de solides résultats annuels. L’éditeur de jeux vidéo a enregistré sur l’exercice 2018/2019 une forte hausse du résultat net (+23,6% à 8 millions d’euros) et du résultat d’exploitation (+47,6% à 14,1 millions). Il affiche un taux de marge d’exploitation de 11%, comme sur l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires a atteint 126 millions d’euros. Le Directoire proposera à l’Assemblée générale du 24 septembre 2019, le versement d’un dividende de 0,30 euro par action.Compte tenu de la dynamique de croissance du marché, du rayonnement croissant de la société et des signatures à venir, Focus Home Interactive annonce par ailleurs qu'il relève sa guidance pour un chiffre d'affaires à fin mars 2022 : 150 millions d'euros – 200 millions d'euros (à périmètre constant) contre de 130 millions d'euros à 150 millions d'euros.Parmi les analystes ayant réagi à cette publication, Portzamparc a relevé sa recommandation de Conserver à Acheter, selon une source de marché.LCM a pour sa part relevé son objectif de cours de 45 euros à 50 euros et confirmé sa recommandation d'Achat. " Au regard de la prudence historique du management sur sa guidance et le niveau de valorisation actuelle, les prévisions laissent rêveurs et accentuent la décote extrême du groupe par rapport à ses pairs ", souligne le bureau d'études. Il ajoute que l'aspect spéculatif est très présent sur ce dossier et que le réveil du marché sur cette valeur interviendra bien un jour.