FOCUS HOME INTERACTIVE : s'associe avec Saber Interactive pour la distribution digitale de World War Z

Saber Interactive (MudRunner) et Focus Home Interactive continuent leur partenariat et s’associent aujourd’hui pour la sortie de World War Z, un jeu de tir coopératif à la troisième personne inspiré du célèbre film blockbuster éponyme de Paramount Pictures. Focus Home Interactive sera en charge de la distribution digitale mondiale de World War Z sur PlayStation4 et Xbox One. World War Z suit la lutte de différents groupes de survivants tout autour du monde, tentant d’échapper à l’invasion de zombies.World War Z est prévu pour une sortie en 2019.