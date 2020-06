Focus Home Interactive : Acquisition de Deck13 Interactive, un des principaux studios de développement allemands et partenaire de longue date

Regulatory News:

FOCUS HOME INTERACTIVE (Paris:ALFOC) (FR0012419307 ALFOC), l’un des leaders français de l’édition de jeux vidéo, annonce l'acquisition de 100% des actions composant le capital de la société de droit allemand Deck13 Interactive GmbH (« Deck13 »). Deck13 est un studio de développement de jeux allemand de premier plan et un partenaire de longue date de Focus Home Interactive. Deck13 emploie une équipe de 60 personnes hautement qualifiées et a développé plus de 20 jeux au cours des 18 dernières années. Deck13 a développé des succès majeurs tels que la franchise The Surge avec Focus Home Interactive et a réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros au cours de l'année fiscale se terminant le 31 décembre 2019.

Jürgen Goeldner, Président du Directoire, déclare : « Nous sommes très heureux d'accueillir les équipes de Deck13 et nous nous réjouissons de travailler ensemble pour atteindre nos objectifs ambitieux. Cette acquisition marque une étape importante dans notre histoire de croissance et renforcera notre modèle économique. Cette acquisition sera financée grâce au tirage d'une partie du nouveau financement bancaire de 46 millions d'euros qui alimentera également nos autres développements futurs ».

Jan Klose, Directeur exécutif et co-fondateur de Deck13, ajoute : « Je suis ravi d'annoncer que Deck13 fait désormais partie de Focus Home Interactive. Nos groupes ont travaillé depuis 2011 avec succès à développer des marques primées comme The Surge. Nous sommes impatients de pouvoir bénéficier de l'incroyable capacité de Focus Home Interactive pour développer de nouveaux succès ».

Cette acquisition s'inscrit dans le plan stratégique EEE du Groupe et permet à Focus Home Interactive de détenir le contrôle total de la propriété intellectuelle des jeux développés. En outre, Focus Home Interactive acquiert un service d'édition pour le développement de jeux indépendants, ce qui aidera le Groupe à explorer de nouvelles opportunités. Focus Home Interactive acquiert 100 % des actions composant le capital de Deck13 pour un montant total de 7,1 millions d'euros (dont 6,5 millions d'euros en numéraire issus du nouveau financement bancaire et 0,6 million d'euros en actions auto-détenues par la Société) assorti d’un plan d'incitation à long terme pour les dirigeants. L'opération a été réalisée aujourd’hui.

Dans le cadre de sa stratégie de développement et d'acquisitions, Focus Home Interactive a mis en place début février 2020 un financement auprès de cinq établissements bancaires et de Bpifrance Financement pour un montant total de 46 millions d'euros. Ce financement est composé d'une part de plusieurs lignes de crédits (à hauteur de 23,5 millions d'euros) et d'un crédit renouvelable (à hauteur de 15 millions d'euros) et d'autre part de deux lignes de crédits (à hauteur de 7,5 millions d'euros) auprès de Bpifrance Financement. Ce financement a été signé à des conditions attractives et la durée de l'engagement des prêteurs, sur plusieurs années, démontre une fois de plus la crédibilité et la robustesse du modèle économique du Groupe et le potentiel de ses ambitions à long terme.

À propos de Deck13 Interactive GmbH

Deck13 est l'un des principaux développeurs allemands, avec plus de 18 ans d'expérience. Fort de 60 employés basés à Francfort, Deck13 a développé plus de 20 titres, dont des jeux majeurs tels que The Surge et Lords of the Fallen. L'année dernière, l'équipe a travaillé sur The Surge 2 et un nouveau jeu à la propriété intellectuelle non encore dévoilée.

Sous le label "Deck13 Spotlight", l'équipe a mis en place un service de publication pour aider les développeurs indépendants à faire connaître leurs projets à un public plus large. Deck13 Spotlight est une division en pleine expansion, avec une équipe expérimentée et un accès aux principaux marchés des consoles. Pour plus de 10 jeux publiés tels que CrossCode, Deck13 a géré la production, la localisation, l'assurance qualité, le marketing, les relations publiques et la distribution.

Pour plus d'informations, visitez le site www.deck13.com

A propos de Focus Home Interactive

FOCUS HOME INTERACTIVE est l'un des leaders français de l’édition de jeux vidéo. Sa vocation est d’accompagner les studios français et internationaux de premier plan dans le développement, le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs projets. Editeur de licences fortes telles que The Surge, Vampyr, Mudrunner, Call of Cthulhu ou encore Farming Simulator, le Groupe a réalisé en 2019/20 un chiffre d’affaires de 143 millions d’euros en progression de 13% par rapport à la période comparable précédente. FOCUS HOME INTERACTIVE réalise plus de 90% de ses ventes à l’international. Retrouvez toute l’information financière de FOCUS HOME INTERACTIVE sur www.focus-home.com

1 Plan décrit dans le communiqué de presse du 27 novembre 2018 disponible sur le site internet de la Société

